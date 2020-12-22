نيفين القباج : 7 آلاف رائدة تشارك فى حملات ميدانية للتوعية بـ تنظيم النسل

جدة - نرمين السيد - وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه فى هذا الصدد، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تخصيص 7 آلاف رائدة لتنفيذ حملات توعية ميدانية للأسر بالمفاهيم الصحيحة الخاصة بتحديد النسل، فضلا عن دور رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى هذه الحملة.

وأكدت وزيرة التضامن أن وزارة الصحة والسكان توفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لغير القادرين، بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 400 جمعية أهلية لتوفير جميع الخدمات فى هذ الشأن.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للسيدات، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من الدور الإنتاجى، وهو ما من شأنه تقليل من الدور الإنجابى، فضلا عن إعداد الشباب للزواج من خلال برنامج "مودة".