فيديو .. التعبئة والإحصاء : 30 ألف حالة زواج شهريا يقابلها 7900 حالة طلاق

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن معدل الطلاق ارتفع فى 2019 حيث وصل إلى 225 ألف حالة مقارنة بـ 211 فى 2018 بزيادة قدرها حوالى 14 ألف حالة. وأوضح أن هذه المعدلات تشير إلى أن هناك 1.8 حالة زواج كل دقيقة، بما يقدر بـ 30 ألفًا و900 حالة زواج فى الشهر، مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد حدوث حالة طلاق كل دقيقتين و20 ثانية بما يعنى حدوث 7900 حالة شهريا، أى أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج.

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