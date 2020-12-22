فيديو .. وزيرة التضامن : هناك تشريع قوى سيتم تطبيقه بتجريم الزواج المبكر

جدة - نرمين السيد - علقت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، على ما يثار بشأن المردود السلبى لرفع الدولة الدعم عن المواليد بدءًا من الطفل الثالث، والقول إن ذلك سيعرضهم لمخاطر كبيرة مثل الجوع وإهدار حقهم فى التعليم والصحة وغير ذلك.





وقالت القباج خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "الناس مش بمزاجها تقول أنا هجيب عيال وترميهم وتقول أنا مش هقدر أربيهم بس بتخلفهم أو تزوجهم مبكرا"، مضيفة أنه كلما كان سن الزواج أصغر كان معدل الخصوبة أعلى ما سيؤدى إلى استمرار إنجاب الأطفال بلا حساب. وأكدت وزيرة التضامن أن هناك جانبًا تشريعيًا قويًا سيتم تطبيقه بتجريم الزواج المبكر، وحرمان الأبناء من التعليم وعمل الأطفال، مشيرة إلى أن تغيير الوعى المجتمعى لدى الأسر ليس مستحيلًا إذا كان هناك جهد دؤوب وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن.

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