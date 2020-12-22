5 نصائح مهمة من المرور لتتفادى خطورة الشبورة المائية

جدة - نرمين السيد - قدمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، عديدًا من النصائح لقائدى المركبات فى حالة ظهور الشبورة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من وجود شبورة كثيفة على الطرق صباح اليوم الثلاثاء.





وشددت الإدارة العامة للمرور على قائدى المركبات اتباع الإجراءات التالية : إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية. زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بـ "الحارة المرورية" مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية. الشبورة المائية السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج. استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا. فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل جميع الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.



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