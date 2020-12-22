طقس الثلاثاء .. دافئ نهارا بارد ليلا .. عظمى القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - وتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الغربية، مائل للدفء نهارا على السواحل الشرقية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا غربا، يكون باردا ليلا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس

ويكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على جنوب سيناء، باردا ليلا، والرياح معتدلة نهارا تنشط على خليج السويس، كما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 14

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 20 13

بلطيم 21 14

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 18 10

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

راس سدر 22 12

نخل 18 04

نويبع 23 17

طابا 21 13

كاترين 20 05

الطور 24 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 22 10

المنيا 22 08

أسيوط 23 09

سوهاج 23 10

قنا 25 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

إدفو 27 12

أبو سمبل 26 12

الوادى الجديد 26 08

حلايب 26 19

شلاتين 27 18