انت الان تتابع تفاصيل خبر العليا للفيروسات تحذر المواطنين: دخلنا الجد والحالات كثيرة والإنتشار سريع جداً والأعداد ستزداد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت عضو اللجنة العليا للفيروسات الدكتورة وجيدة أنور من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقالت أن الأعداد أكثر من الأعداد المعلنة من وزارة الصحة، مشيرةً إلى أن الأعداد المنشورة رسمياً هي ما تم إجراء مسحة طبية لها.

العليا للفيروسات: دخلنا الجد والحالات كثيرة والإنتشار سريع جداً

وأضافت أن هناك الكثير من المصابين بفيروس كورونا يعالجون في منازلهم ويعزلون أنفسهم في بيوتهم، وأن هناك مصابين يذهبون للمستشفيات ولم يتم تسجيلهم لأنهم لم يجرون مسحة طبية، لأن الأعراض تكون ظاهرة، والتشخيص واضح من خلال التحاليل والأشعة المقطعية على الصدر.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي الكتورة وجيدة أنور خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد أننا ومع زيادة أعداد الإصابات بكورونا “دخلنا الجد”، مؤكدةً أن الحالات زادت بشكل كبير وسوف تزداد أكثر خلال شهر يناير المقبل، مؤكدةً أننا لم نصل إلى الذروة حتى الآن.

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وأشارت إلى أن الفيروس الآن أكثر انتشاراً بكثير عن بداية الفيروس، وأن الحكومة على استعداد كامل للتعامل مع كل السيناريوهات، وتم فتح مستشفيات جديدة للعزل الصحي، وحذرت المواطنين من التهاون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية، مؤكدةً أن التهاون من المواطنين أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.