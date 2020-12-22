مصر للطيران: 48 رحلة جوية تنقل على متنها 4600 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران على التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب وللحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع مراحل السفر والعودة وعلى متن الطائرات لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان .

وأشارت الشركة انها سوف تسير اليوم الثلاثاء، 48 رحلة جوية إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبى، امستردام، روما، أثينا، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، عمان، البحرين، الخرطوم، نيروبى، أبوظبى، أديس أبابا، إربيل، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4600 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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والجدير بالذكر أن يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.