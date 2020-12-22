دوت الخليج ينشر بالأسماء أول 100 نائب يستخرج كارنية عضوية برلمان 2020 اليوم



تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(2021/2026) بنظامي الفردي والقائمة اليوم الثلاثاء، حيث مخصص اليوم الثلاثاء لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية.

وينشر موقع دوت الخليج أسماء نواب دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا المخصص لهم غدا الثلاثاء لاستخراج كارنيهات العضوية وهم كل من

1 محمد ماهر حامد محمد خليل مستقبل وطن شخصية عامة2 ايهاب عاطف راغب اسكندر مستقبل وطن مسيحي3 يوسف مصطفى محمد الحسينى مستقبل وطن شخصية عامة4 ايهاب احمد سيد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة5 عمرو رشدى محمود محمد الخطيب مستقبل وطن شخصية عامة6 محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم مستقبل وطن شخصية عامة7 احمد سمير محمود على مستقبل وطن شخصية عامة8 محمد صفى الدين محمد جوده سالم خربوش الشعب الجمهورى شخصية عامة9 حنفى على جبالى مستقل شخصية عامة10 ايمن محسب سالم فرج الوفد الجديد شخصية عامة11 كمال احمد احمد عامر حماة الوطن شخصية عامة12 محمد تيسير محمدرزق مطر ارادة جيل شاب13 احمد محمد زيدان الدمرداش حماة الوطن شخصية عامة14 هشام هلال عبدالمنعم ابراهيم مصر الحديثة شخصية عامة15 احمد فتحى محمد عبدالحميد مستقل شخصية عامة16 محمود اسماعيل منصور اسماعيل بدر مستقل شخصية عامة17 شاديه خضير مليجى الجمل مستقبل وطن عامل/فلاح18 ماجده السيد محمدبكرى عبدالرحمن مستقبل وطن شخصية عامة19 سهام مصطفى كمال قطب مستقبل وطن شخصية عامة20 سهير احمد عبدالحميد محمد مستقبل وطن شخصية عامة21 نورا على عبدالسميع مستقبل وطن شخصية عامة22 رشا حسنى عبدالرحمن حسن مستقبل وطن شخصية عامة23 نى نتر اوزوريس القس مينا الغزاوى مستقبل وطن مسيحي24 سحر محمد بهاءالدين جوده البزار مستقبل وطن شخصية عامة25 عبير محمد السيد نصار مستقبل وطن شخصية عامة26 سميره على توفيق الجزار المصرى الديمقراطى الإجتماعى عامل/فلاح27 ميرال جلال محمود فهمى الهريدى حماة الوطن شخصية عامة28 مى كرم كامل ابراهيم جبر مستقل شخصية عامة

29 اميره صابر السيد محمد المصرى الديمقراطى الإجتماعى شاب

30 مرثا محروس حنس واصف حماة الوطن مسيحي

31 جيهان مصطفى منصور البيومى الحرية شخصية عامة

32 عاطف عبدالحميد عواد ناصر مستقبل وطن شخصية عامة

33 احمد رجب شحات محمد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة

34 مدحت محمد عطيه الكمار مستقبل وطن شخصية عامة

35 حسن عمر محمد حسنين مستقبل وطن شاب

36 عبدالله احمد محمد عبدالله مبارك الشعب الجمهورى شخصية عامة

37 محمد عطيه ابراهيم الفيومى الحرية شخصية عامة

38 محمد احمد عبدالعزيز على مستقل شاب

39 دعاء محمد سليمان عبدالحفيظ مستقبل وطن شخصية عامة

40 شيماء محمد محمد حلاوه مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

41 سولاف حسين مصطفى درويش مستقبل وطن عامل/فلاح

42 اميره عاطف صابر احمد مستقل شخصية عامة

43 منيره عبدالحليم يوسف رزق الشعب الجمهورى عامل/فلاح

44 مارسيل سمير صدقى فام التجمع الوطنى التقدمى مسيحي

45 ايرين سعيد عبدالمعز سعيد الإصلاح والتنمية مسيحي

46 سامر محمد أحمد التلاوى مستقبل وطن شخصية عامة

47 فخرى عبدالله عبدالفتاح ابوالنجا طايل مستقبل وطن شخصية عامة

48 احمد محمد محمد الخشن مستقبل وطن شخصية عامة

49 عباس احمد عصمت السادات الإصلاح والتنمية مصري مقيم بالخارج

50 محمد وفيق محمد عزت مصطفى ابومصطفى الشعب الجمهورى شخصية عامة

51 احمد بهاءالدين احمد شلبى حماة الوطن شخصية عامة

52 هناء حمدى محمد حسين سرور مستقبل وطن شخصية عامة

53 حنان حسنى يشار احمد مستقبل وطن شخصية عامة

54 شيرين عبدالعزيز بيومى القشاش مستقبل وطن شخصية عامة

55 غاده محمد كمال عبدالعزيز قنديل الشعب الجمهورى شاب

56 سلمى محمد محمود مراد التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

57 شيرين رضا عبدالقوى طايل الوفد الجديد شخصية عامة

58 مها شعبان حسان ابوسالم الوفد الجديد ذو إعاقة

59 عبدالهادى احمد عبدالهادى القصبى مستقبل وطن شخصية عامة

60 محمد احمد احمد زايد مستقبل وطن شخصية عامة

61 محمد كمال على مرعى مستقبل وطن شخصية عامة

62 على محمد على عز مستقبل وطن شخصية عامة

63 طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف مستقبل وطن شخصية عامة

64 صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر مستقبل وطن شخصية عامة

65 أحمد يحى عبدالسلام يحى حماة الوطن شخصية عامة

66 عبدالمنعم على عبدالمنعم امام العدل شاب

67 احسان شوقى عبدالسلام على مستقبل وطن عامل/فلاح

68 رشا عبدالفتاح السيد رمضان مستقبل وطن شخصية عامة

69 عزه أحمد حسين أحمد حسين مستقبل وطن ذو إعاقة

70 سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشرى الإصلاح والتنمية شخصية عامة

71 مرفت الكسان مطر اسعد حماة الوطن مسيحي

72 ليلى احمد احمد ابواسماعيل الوفد الجديد شخصية عامة

73 دعاء عبدالمنعم محمود عريبى المؤتمر شخصية عامة

74 امال ابراهيم عبدالحميد السيد حسن الشعب الجمهورى شخصية عامة

75 يسرى فهمى المغازى ابراهيم مستقبل وطن شخصية عامة

76 محمد عبدالرحيم سيد احمد المرشدى مستقبل وطن شخصية عامة

77 هشام صلاح احمد الحصرى مستقبل وطن شخصية عامة

78 طارق محمد فؤاد سعيد الخولى مستقبل وطن شخصية عامة

79 السيد سمير السيد عبدالمقصود مستقبل وطن شخصية عامة

80 فوزى اسماعيل يوسف فتى مصر الحديثة شخصية عامة

81 احمد ابراهيم محمد العوضى حماة الوطن شخصية عامة

82 عمرو جمال احمد سليم يونس مستقل شخصية عامة

83 فريدى صفوت نجيب البياضى المصرى الديمقراطى الإجتماعى مسيحي

84 ايناس ابراهيم عبدالحليم متولى مستقبل وطن شخصية عامة

85 نسرين صلاح ابراهيم عمر مستقبل وطن شخصية عامة

86 ولاء عبدالفتاح احمد السيد نعمه الله مستقبل وطن شخصية عامة

87 شيماء محمود نبيه حسانين مستقبل وطن شخصية عامة

88 ميرفت عازر نصرالله عطاالله مستقبل وطن مسيحي

89 ولاء احمد سعد على التمامى الشعب الجمهورى عامل/فلاح

90 غادة غريب محمود عجمى مصر الحديثة مصري مقيم بالخارج

91 ضحا مصطفى محمد محمد عاصى التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

92 عبدالحميد بدوى دمرداش احمد مستقبل وطن شخصية عامة

93 السعيد عبدالعظيم على عماره مستقبل وطن شخصية عامة

94 عمرو احمد ابراهيم السيد درويش مستقل شخصية عامة

95 محمد فوزى محمود الرفاعى مستقبل وطن ذو إعاقة

96 منى عبدالعاطى احمد محمد عبدالكريم مستقبل وطن شخصية عامة

97 جميانه لويس يوسف عبدالمسيح مستقبل وطن مسيحي

98 هاله فوزى ابراهيم ابوالسعد مصر الحديثة شخصية عامة

99 هدى السيد موسى الطنبارى الشعب الجمهورى شخصية عامة

100 هيام محمد حمدى عبدالعزيز ابراهيم الطباخ مصر الحديثة شخصية عامة

وقامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).

وفي السياق ذاته أشار المستشار محمود فوزي أن الأمانة العامة للمجلس انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو.

تتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة اساسية اضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية. وأعرب المستشار محمود فوزي عن خالص امنياتة لمجلس النواب الجديد بالتوفيق والسداد.

وأوضح أمين عام مجلس النواب انه سيتم استقبال الاعضاء المنتخبين القائمة والفردي، وفقا للمواعيد الآتية:

أولا :أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم، كالآتي:

- الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.

- الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.

- الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب.

ثانيا : اعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم*، كالآتي:

- الأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب.

- الاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب.

الثلاثاء 29ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

