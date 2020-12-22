أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - الرباط تنظم شركة "العال" الإسرائيلية أول رحلة من إسرائيل إلى الرباط وستضم وفدا إسرائيليا أمريكيا. القاهرة تحتفل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهنى فى ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج. القاهرة ينظم مجلس النواب حفل استقبال للنواب الجدد عن قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وعددهم 100 نائب. القاهرة تسير شركة مصر للطيران، 48 رحلة لنقل 4800 راكب إلى عديد من الوجهات الداخلية والخارجية. القاهرة يفتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، معرضًا للكتاب بمقر كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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