موجز السوشيال ميديا.. أول ظهور لـ كيان محمد صلاح.. جماهير الأهلي تثور على ضياع لقب بطل القرن

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جلوبال_سوكر_تزور_النتيجه بعد تراجع الأهلي للمركز الثاني الذي كان متقدم بفارق كبير عن ريال مدريد ليخسر التصويت في ساعات قليله .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رجاء من مجلس إدارة الأهلي عدم حضور الحفل ، النادي مو شوي يتم الاستهزاء به واعطه جائزة نادي القرن الافريقي بديل الجائزة الرسمية جائزة القرن في العالم ، النادي الأهلي فريق كبير ‎‎#جلوب_سوكر_تزور_النتيجه" و "‏طب بتدخلوا الأهلي ليه طلاما هتيجوا في الأخر وتزوروا النتيجه‎#جلوب_سوكر_تزور_النتيجة".

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره عبر انستجرام بصورة لطفلتيه مكة و كيان.

وظهرت مكة بالصورة التي قام محمد صلاح بنشرها عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام وهى تسقى اختها الصغير كيان من مج صغير اثناء تواجدهم داخل منزلهم بإنحلترا.

كشف الفنان رامي جمال عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تعرض والده لوعكة صحية شديده.

ونشر رامي جمال عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لوالده وعلق عليها قائلا "‏اللهم اني استودعتك ابي ف احفظه بحفظك و رده لنا سالما ولا تريني فيه مكروه".

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن رفضة للعديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏أنا والله عمال اعتذر عما يعرض على من أعمال بدون حتى سؤال عن التفاصيل. وبدعي ربنا أخلص اليومين اللي فاضلين في المسلسل على خير وإن ربنا يسترها. لأننا مانقدرش نشتغل بكمامة أو نلتزم بتباعد.

ما كنتش متخيل إن هييجي يوم أرفض فيه ما أحببت وأنا ما زلت قادرا عليه قدر الله وما شاء فعل".