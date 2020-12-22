حدث ليلا .. تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر.. قرار مصري بإعلان 4 فبراير يوما عالميا للأخوة الإنسانية.. الزمالك يرفض تمديد عقد فرجاني ساسي لأقل من موسمين

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "الدعاء الذي يقال عقب الآذان هل في آخره إنك لا تخلف الميعاد أم لا؟

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