جدة - نرمين السيد - كان ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، للعام الجامعى الحالى 2020 -2021، بدأ الخميس 10 ديسمبر، عقب موافقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتم تلقى الطعون الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها فى اليوم التالى مباشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالجامعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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