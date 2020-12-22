3 أنواع.. التعليم تحدد وسائل تقييم الطلاب

وأوضحت وزارة، فى بيان لها، أنه لا توجد أى نية لتقييم الطلاب من خلال الأبحاث الدراسية، وهناك 3 أنواع للتقييم، أولها: تقييم الصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادية، ويتم من خلال اختبارات تحريرية.
وأضافت الوزارة أن النوع الثانى من التقييم خاص بطلاب الصفوف الأولى، ويتم من خلال قياس مهارات فردية وجماعية للطلاب وقياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها: "الشفهية، والتحريرية، والمهارية" دون إجراء أى امتحانات تحريرية.
أما النوع الثالث من التقييم لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، أكدت الوزارة أنه يتم من خلال امتحانات إلكترونية على التابلت بأسئلة تقيس الفهم وفق نظام التقييم الجديد.
ومن المقرر أن تسلم المدارس أولياء الأمور، فى نهاية الفصل الدراسى، تقريرًا يعبر عن أداء التلميذ طـوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه فى ملف التلميذ، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالى: "يفوق التوقعات دائمًا ويرمز له باللون الأزرق، ويلبى التوقعات ويرمز له باللون الأخضر، ويلبى التوقعات أحيانًا ويرمز له باللون الأصفر، وأقل من المتوقع ويرمز له باللون الأحمر".
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