تصريحات الرئيس حول تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق ما بين جميع الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسى مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر محافظ البنك المركزى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، الدكتور محمد معيط وزير المالية، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول "متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الأداء المالى والاقتصادى للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار".

وأوضح أن الاجتماع شهد عرض مؤشرات الأداء الاقتصادى وموقف ميزان المدفوعات خلال عام 2020، حيث نجحت مصر فى أن تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التى استطاعت أن تحقق "معدل نمو حقيقى" خلال العام الحالى فى ظل تداعيات جائحة كورونا، ويعتبر أعلى معدل نمو على مستوى الدول الناشئة، وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن.

وتم فى السياق ذاته، استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، حيث جاءت مصر خلال عام 2020 فى المركز الأول أفريقياً والثانى عربياً فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

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أضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، والتى بلغت حوالى 10 مليارات دولار، وذلك فى إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.

كما نقلت صحيفة الأهرام عن البنك الدولى تأكيده أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى أطلقته الحكومة المصرية فى عام 2016، بخلاف سلسلة القوانين الجديدة التى تستهدف تحسين الإطار التشريعى والتصدى للتحديات طويلة الأمد فى بيئة الأعمال، قد أسهما فى تعزيز الاقتصاد الكلى وتحسين ثقة المستثمرين.

وأوضح البنك - فى تقرير صدر حديثا - أن الإصلاحات الحكومية التى تم تبنيها انعكست بشكل إيجابى على الاقتصاد مع ارتفاع معدلات النمو وتضيق العجز المالى والخارجى، كما ساعدت كذلك فى حل مشكلة نقص العملة الأجنبية، وأسهمت فى توسيع الاستثمار العام الذى يستهدف تطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق من أجل تحقيق ترابط أفضل، إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء والغاز.

وقالت هدى يوسف خبير اقتصادى أول بالبنك الدولى - خلال المؤتمر الصحفى للكشف عن التقرير - إن الحكومة المصرية نفذت جهودا جيدة لتفادى الآثار السلبية لـ كورونا، واتبعت تدابير لحماية الشركات والاقتصاد، وكذلك برنامج "تكافل وكرامة" الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى للمساعدة المجتمعية، إضافة إلى التدابير المتبناة لحماية العمالة غير المنتظمة.

وكشف التقرير أن جائحة "كوفيد 19" طرحت تحديات جديدة أمام الاقتصادات العالمية، فعلى مستوى الاقتصاد الكلى، زاد الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، إلا أنها كشفت عن سيناريوهات جديدة للتعايش مع الجائحة وأولويات العمل خلال الفترة القادمة وضرورة الاعتماد على توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم عمل العاملين فى مجال الصحة وتخفيف الأثر الاقتصادى لتدابير التباعد الاجتماعى.

وأضاف التقرير أن العمل عن بعد أصبح أمرًا حيويًا للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية، مما يسمح للشركات بمواصلة العمل، وتمكين الطلاب من الاستمرار فى الحصول على التعليم.

وكان صندوق النقد الدولى قد استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى يدعمه اتفاق للاستعداد الائتمانى مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكى، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار أمريكى.

وكانت أنطوانيت ساييه نائب المدير العام للصندوق قد أوضحت أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة كورونا، وما اقترن بها من اضطراب فى النشاط الاقتصادى باعتماد إجراءات استباقية للتصدى للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة، ما أسهم فى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية.

ونقلت الصحف تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث أكد أنه لا تعطيل للدراسة فى جمهورية مصر العربية، مشيرا الى أن الاجراءات التى اتخذتها الوزارة هى إجراءات لحماية أبنائنا ومعلمينا واستكمال المحتوى التعليمى وإتمام التقييم العادل.

وقال الوزير إن الفصل الدراسى الأول مستمر وفق الخريطة الزمنية المعلنة،التدريس مستمر حتى 10 يناير 2021 .. مشيرا الى أنه سيتم جدولة الامتحانات للصفوف المختلفة من 10 يناير حتى 5 فبراير 2021.

وأضاف أن الوزارة أتاحت للإدارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل فى المدة من 10 يناير حتى 5 فبراير كما يناسبهم لتوزيع السنوات المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة وبالتالى كل إدارة لها جدول مختلف وليس بالضرورة كل طالب يمتحن من 10 يناير 2021.