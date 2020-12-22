اليوم .. إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات بجامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، اكتمال النصاب القانوني للانتخابات الطلابية بالجولة الأولى في كلية الزراعة، وفي جولة الإعادة في كليات: الهندسة، ودار العلوم، والصيدلة، والتمريض، كما أعلنت عن عدم اكتمال النصاب القانوني في كليات: الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والفرقة الأولى بكلية الحقوق، وبالتالي يكون من حق عمداء الكليات التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني تعيين أمناء اللجان ومساعديهم وفقًا للائحة الانتخابات الطلابية.
ومن المقرر أن تجرى اليوم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات التي اكتمل النصاب القانوني فيها، وتجرى غدًا الأربعاء 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.
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