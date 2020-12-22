الأرصاد: طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارًا، بارد ليلًا والرياح معتدلة على السواحل الغربية، والطقس مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، ومائل للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة يصاحبها شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحرين، فتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 13

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 20 13

بلطيم 21 14

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 18 10

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

راس سدر 22 12

نخل 18 04

نويبع 23 17

طابا 21 13

كاترين 20 05

الطور 24 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 15