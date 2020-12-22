حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 23-12-2020

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحاً باهراً.

عاطفياً: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما.

صحياً: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيراً.

عاطفياً: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيداً من الشفافية في التعامل معه.

صحياً: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة صيد لممارسة هوايتك والترفيه عن نفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية.

عاطفياً: قد يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.

صحياً: إعمد إلى الابتعاد قليلاً عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة.

عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك.

صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبّب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة.

عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.

صحياً: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: تطوّرات كبيرة في حياتك المهنية، ومحطّات مهمّة تساعدك على خلق فرص عمل أكبر من السابق.

عاطفياً: عليك أن تصارح الشريك بكل الحقائق، لأنّ رد الفعل سيكون لمصلحتك مهما تعدّدت الآراء.

صحياً: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من جاذبية بهدف التأثير في من تريد، وفي حال تصرفت بحسب مشاعرك فلن تتمكن من السيطرة على المواقف.

عاطفياً: تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية، ما يولد ارتياحاً لدى الشريك والقضاء معه أجمل الأوقات.

صحياً: تعيش في محيط يولي الاهتمام بالصحة عناية كبيرة، فلا يمكنك أن تكون بعيداً عن هذا الجو.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: التعب الذي تشعر به سرعان ما يزول وتعود إلى نشاطك المعهود لإتمام أعمالك.

عاطفياً: يحتاج الحبيب إلى تمضية بعض الوقت معك، يوم مناسب للقيام برحلة معه منطقة جبلية أو في أحد المنتجعات السياحية.

صحياً: تلتقي شخصاً مهماً يساعدك على تخطي المشاكل الصحية التي تعانيها.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: يؤدي المحيط المهني أو الاجتماعي دوراً في شؤونك المادية، ويشتد التنافر ويولّد فراقاً أو انفصالاً.

عاطفياً: أنت تعرف أكثر من غيرك أنّ الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك، عامله بالمثل.

صحياً: تكثر الأنشطة الرياضية وتحتاج إلى بعض الهدوء لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: تتسلط الأضواء عليك هذا اليوم، وتنجح في اختبار وتحصل على ترقية أو عرض مهمّ.

عاطفياً: برودة التعامل مع الشريك ترخي بظلالها على العلاقة بينكما، فحاول أن تعمل بسرعة على تغيير طريقة التعامل قبل تفاقم الأمور.

صحياً: نظم حياتك، وخصّص للعمل وقتاً، وللرياضة وقتاً، وأنت الرابح في نهاية المطاف.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معاً، وتنال ترقية.

عاطفياً: شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده التفاهم بينكما على كل النقاط المطروحة للمعالجة.

صحياً: تأخذ العبرة من الماضي الصحي الأليم، وتنطلق في مشروع رياضي يبقيك في حالة صحية ممتازة.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 23-12-2020

مهنياً: فرص مناسبة تنتظرك فاعرف كيف تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق وتسعى للمزيد منها.

عاطفياً: كن مرناً في علاقتك بالشريك فأنت لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه، وكذلك هو.

صحياً: بعض الانزعاج في أطراف القدمين سببه كثرة الوقوف، فحاول التخفيف من ذلك