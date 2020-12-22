حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 23-12-2020

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حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحاً باهراً.
عاطفياً: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما.
صحياً: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيراً.
عاطفياً: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيداً من الشفافية في التعامل معه.
صحياً: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة صيد لممارسة هوايتك والترفيه عن نفسك.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية.
عاطفياً: قد يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.
صحياً: إعمد إلى الابتعاد قليلاً عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة.
عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك.
صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي.
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبّب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة.
عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحياً: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: تطوّرات كبيرة في حياتك المهنية، ومحطّات مهمّة تساعدك على خلق فرص عمل أكبر من السابق.
عاطفياً: عليك أن تصارح الشريك بكل الحقائق، لأنّ رد الفعل سيكون لمصلحتك مهما تعدّدت الآراء.
صحياً: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من جاذبية بهدف التأثير في من تريد، وفي حال تصرفت بحسب مشاعرك فلن تتمكن من السيطرة على المواقف.
عاطفياً: تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية، ما يولد ارتياحاً لدى الشريك والقضاء معه أجمل الأوقات.
صحياً: تعيش في محيط يولي الاهتمام بالصحة عناية كبيرة، فلا يمكنك أن تكون بعيداً عن هذا الجو.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: التعب الذي تشعر به سرعان ما يزول وتعود إلى نشاطك المعهود لإتمام أعمالك.
عاطفياً: يحتاج الحبيب إلى تمضية بعض الوقت معك، يوم مناسب للقيام برحلة معه منطقة جبلية أو في أحد المنتجعات السياحية.
صحياً: تلتقي شخصاً مهماً يساعدك على تخطي المشاكل الصحية التي تعانيها.
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: يؤدي المحيط المهني أو الاجتماعي دوراً في شؤونك المادية، ويشتد التنافر ويولّد فراقاً أو انفصالاً.
عاطفياً: أنت تعرف أكثر من غيرك أنّ الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك، عامله بالمثل.
صحياً: تكثر الأنشطة الرياضية وتحتاج إلى بعض الهدوء لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: تتسلط الأضواء عليك هذا اليوم، وتنجح في اختبار وتحصل على ترقية أو عرض مهمّ.
عاطفياً: برودة التعامل مع الشريك ترخي بظلالها على العلاقة بينكما، فحاول أن تعمل بسرعة على تغيير طريقة التعامل قبل تفاقم الأمور.
صحياً: نظم حياتك، وخصّص للعمل وقتاً، وللرياضة وقتاً، وأنت الرابح في نهاية المطاف.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معاً، وتنال ترقية.
عاطفياً: شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده التفاهم بينكما على كل النقاط المطروحة للمعالجة.
صحياً: تأخذ العبرة من الماضي الصحي الأليم، وتنطلق في مشروع رياضي يبقيك في حالة صحية ممتازة.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 23-12-2020
مهنياً: فرص مناسبة تنتظرك فاعرف كيف تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق وتسعى للمزيد منها.
عاطفياً: كن مرناً في علاقتك بالشريك فأنت لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه، وكذلك هو.
صحياً: بعض الانزعاج في أطراف القدمين سببه كثرة الوقوف، فحاول التخفيف من ذلك
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