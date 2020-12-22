القوى العاملة: تعيين 545 شابًا وإصدار 782 شهادة قياس مهارة ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 545 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 42 من ذوى القدرات ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1172 شابًا منهم 9 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلًا عن إستخراج 782 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.
وأضاف الوزير،أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 166 شكوى، تم تسوية شكوتين، وحفظ 10 منها ، وإحالة 15 شكوي للمحكمة العمالية ، ومازالت 139 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، حيث تم صرف 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منحة مولود ، فضلًا عن إستخراج 11 شهادة أمان بقيمة 5500 جنيه لعمال من المسجلين بالوحدة .
وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى- إلي أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 422 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 95 محضرًا عماليًا ، وعقد 9 ندوات توعية عن عمالة الطفل وأحكام تشغيلهم ، وحقوق المرأة المصرية والتمكين الاقتصادي لها ، وحقوقها في رؤية مصر 2030 ، والمساواة بين الجنسين في محيط العمل إستفاد منها 222 شخصا ، فضلًا عن التفتيش على 87 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 31 محضرًا أخري مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد ندوتين : الأولى في تشكيل لجان السلامة والجهاز الوظيفي ، والأخري حول كيفية تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل لنحو 48 شخصا.
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