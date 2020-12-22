أعداد المصابين بفيروس كورونا والمتوفين هي الأعلى منذ شهور والزيادة مستمرة والإجمالي قفز لـ 126273 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أعداد المصابين بفيروس كورونا في آخر تقرير يومي لوزارة الصحة ارتفاعاً كبيراً، وسط تزايد مستمر في إصابات ووفيات كورونا وانخفاض معدل الشفاء، وذلك تزامناً مع الإعلان سلالة جديدة من كورونا ضربت أربع دول أوروبية حتى الآن وفق تقرير للصحة العالمية، كما أن السلالة الجديدة للفيروس أكثر انتشاراص وبنسبة 70% من السلالة السابقة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا والمتوفين هي الأعلى منذ شهور والزيادة مستمرة

وبدأت هذه السلالة الجديدة بالظهور في بريطانياً، وأصبحت لندن الآن شبة منعزلة تماماً، بل إنها اتخذت قرارات بالغلق التام وعدم الإحتفال بأعياد رأس السنة، وقامت العديد من الدول العالمية والبحرية العربية بوقف الرحلات الجوية بشكل كامل وإغلاق كافة حدودها البرية والبحرية مثل السعودية والكويت وغيرهما.

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وسجلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم 718 حالة جديدة، وبهذا يصل إجمالي أعداد الإصابات في مصر حتى الآن إلى 126273 حالة، كما تم تسجيل 32 حالة وفاه جديدة خلال آخر 24 ساعة، لترتفع إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 7130 حالة حتى اليوم.

كما سجلت وزارة الصحة 345 حالة شفاء جديدة، ووصول إجمالي حالات الشفاء التي خرجت من مستشفيات العزل الصحي حتى الآن إلى 107162 حالة، وخرجت كل هذه الحالات من المستشفيات عقب تلقيها الرعاية الطبية اللازمة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.