انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة العالمية: انتشار سلالة كورونا الجديدة في 5 دول حتى الآن.. وهانكوك “الوضع خارج السيطرة” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصبحت سلالة كورونا الجديدة هي الخطر الأكبر الذي يؤرق العالم الآن، وذلك بعد ظهورها في بريطانيا، بل إن الصحة العالمية أعلنت أن هذه السلالة بدأت في الإنتشار وظهرت في 5 دول حتى الآن وهي أستراليا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا بالإضافة إلى بريطانيا.

انتشار سلالة كورونا الجديدة في 5 دول حتى الآن

وقال مايك ريان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي أن السلالة الجديدة تشهد انتشاراً سريعاً بسرعة أكبر بكثير عن السلالات الأخرى، ولكن انتقال العدوي ليست بنفس سرعة الإصابة بأمراض أخرى مثل الجدري والغدة النكافية والحصبة.

وأضاف مسؤول الصحة العالمة أن سلالة كورونا الجديدة تم العثور عليها أيضاً في جنوب أفريقيا، مؤكداً أن كل 10 مصابين بكورونا يمكن أن يصيبوا 15 شخص في المتوسط، أما السلالات الأخرى فكان كل 10 مصابين ينقلون العدوى إلى 11 آخرين.

اقرأ أيضاً:

العليا للفيروسات تحذر المواطنين: دخلنا الجد والحالات كثيرة والإنتشار سريع جداً

موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

توقعات أسعار البنزين الجديدة بدايةً من يناير 2021 والحسم خلال أيام

هذا وقد أعلن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، أن السلالة الجديدة من كورونا خرجت بالفعل عن السيطرة، مضيفاً أنه من الصعب السيطرة الآن قبل توزيع اللقحات، وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة الآن للسيطرة على الأوضاع هي الإلتزام بالتباعد الإجتماعي، مضيفاً أن خطة بريطانيا الآن هي تلقيح ما يقرب من مليون شخص خلال أيام قليلة للسيطرة على الأوضاع.