انت الان تتابع تفاصيل خبر أول بلاغ ضد أحمد حسن وزينب بعد احتراق سيارتهما ونجاتهما من الموت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزينب بنشر فيديو بث مباشر عبر صفحتهما الشخصية بعد احتلااق سيارتهما بشكل مفاجئ أثناء استقلالهما لهما أعلى الدائري، وقال خلال البث أنه كان يمشي بالسيارة وفجأة بدأ الدخان يخرج منها فنزل منها سريعاً هو وزوجته وإذا بالسيارة تشتعل النيران بها.

أول بلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد احتراق سيارتهما

وقال أحمد حسن الحمد لله لحقت نفسي أنا وزوحتي وبنتي ونزلنا من العربية على آخر لحظة قبل احتراقها، بالرغم أن العربية جديدة وموديل 2020، وثمنها مليون جنيه، ويذكر أن هذه الواقعة مشابهة لواقعة حدثت مع ميخائيل ليتفين اليوتيوبر الروسي في أكتوبر الماضي، حيث أشعل النار في سيارته التي يبلغ ثمنها 170 ألف دولار، وحصل على 3 مليون مشاهدة للفيديو.

وتقدم المحامي عبدالمجيد جابر المتحدث باسم حملة إدعم نقابتك ببلاغ ضد أحمد حسن وزينب، وقال أن الفيديو الذي قاما بنشره بث الذعر والرعب في قلوب المواطنين وأن الحادثة مفتعلة، وتعجب من عدم محاولته إطفاء السيارة مؤكداً أنه يقلد اليوتيوبر الروسي في ذلك.

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وأكد جابر في تصريحات صحفية له مع جريدة الوطن، أن ما حدث استفزاز لمشاعر الناس، وطالب شركة مرسيدس برفع دعوى ضده للتشهير ضد الشركة بعد افتعاله حادث حريق سيارته.