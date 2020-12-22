تحصيل 178 ألف جنيه مستحقات مصرى.. وإقامة آخر على نفقة السفارة بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، نجح فى تسوية الشكوى المقدمة من العامل المصرى "ه‍.م.ع.ب" وصرف مستحقاته، التى تقدم بشكوى بشأنها، بلغت 42 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 178 ألفا و 450 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، وفقا لبيان صحفى، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكوى مع الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أوضح أن العامل المذكور كان يعمل بإحدى المؤسسات بالدمام وطلب المساعدة فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وإخلاء طرفه وشهادة خبرة من المؤسسة نظراً لنقل كفالته للعمل بمؤسسة أخرى، مشيرا إلى أنه بالتواصل الودى مع إدارة الموارد البشرية تم تسليم المواطن مكافأة نهاية الخدمة والتى بلغت 43000 ريال ، كما تم إخلاء طرفه وإعطائه ما يفيد ذلك.

وقدم المواطن المصرى الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالرياض.

وفى نفس السياق تابع مكتب التمثيل العمالى من خلال صفحات التواصل الاجتماعى للجالية المصرية تم رصد فيديو لأحد العاملين المصريين يدعى محمد أبو اليزيد محمد سعد من العاملين المنتهية إقامتهم ورفض كفيلة إعطاءه خروج نهائى، وكان يعمل بمدينة "أبها" ونظراً لإصدار إقامته من الرياض حضر إلى القنصلية العامة بالرياض لمساعدته على الخروج النهائى ونظراً لظروفه المالية الصعبة لم يستطيع العودة إلى مدينة "أبها" وقام بالإقامة فى أحد المحلات التجارية الشاغرة بالرياض لحين الحصول على تأشيرة خروج نهائى والسفر إلى مصر.

وكشف الملحق العمالى أحمد رجائى، عن أنه تم التواصل معه لمعرفة مشكلته وتم التنسيق مع القنصل العام الدكتور إيهاب عبد الحميد، والمستشار القانونى بالسفارة وتم حجز مكان إقامته بأحد فنادق الرياض بمعرفة السفارة المصرية بالرياض، وقام الدكتور كريم أبو السعود الملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى بالرياض باصطحابه ونقله إلى الفندق لحين الانتهاء من إجراءات الخروج النهائى وعودته إلى أرض الوطن.