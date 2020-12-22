القوى العاملة: تعيين 545 شابا فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد عينت 545 شاباً، وذلك فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 42 من ذوى القدرات، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1.172 شاباً، منهم 9 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 782 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.





وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 166 شكوى، تم تسوية شكوتين، وحفظ 10 منها، وإحالة 15 شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 139 شكوى تحت البحث والدراسة. وصرفت المديرية منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منحة مولود، فضلاً عن استخراج 11 شهادة أمان بقيمة 5.500 جنيه لعمال من المسجلين بالوحد. وأشار السيد السنجابا مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى- إلى أنه تم التفتيش على 422 منشأة، وتحرير 95 محضراً عمالياً، وعقد 9 ندوات توعية عن عمالة الطفل، وحقوق المرأة المصرية والتمكين الاقتصادى لها، وحقوقها فى رؤية مصر 2030.

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