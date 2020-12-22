جدة - نرمين السيد - قالت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصف شوارع الجمال ونشأت وسلامة الراضى بالعمرانية، تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعه إنهاء الخطة الاستثمارية للعام 2020-2021 لأعمال الرصف والإنارة واستمرار أعمال التطوير والتجميل بنطاق الحى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. رصف وإنارة 3 شوارع فى حى العمرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.