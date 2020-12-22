اليوم.. القباج تفتتح مشروع وحدات بيوجاز منزلية فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وخلال زيارة لمحافظة المنيا، تجرى القباج جولة لمتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" فى المحافظة، كما تسلم مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات بيوجاز المنزلية، بالإضافة إلى زيارة موقع تنفيذ المشروع.

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