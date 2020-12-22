صور.. تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحى فى شبرا الخيمة بـ10 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحى بحى غرب شبرا الخيمة بمرافقة الدكتورة ميرفت محمد سعيد مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، والدكتور رضا الديب النائب الفنى لمدير الفرع، والدكتور عيد العطار مدير المستشفى.





ويشمل تطوير المستشفى "توسعة للمبنى، قسم قسطرة القلب، مطبخ المستشفى، المغسلة والمجفف" بتكلفه حوالى 10 ملايين جنيه، ويشمل المستشفى "قسم للجراحة، قسم للعظام، قسم نساء، للحضانات- قسمين رعاية مركزة، قسم العمليات، قسمين للأشعة العاديه وتلفزيونية، الاستقبال، قسم للأشعة المقطعية".



واستمع محافظ القليوبية خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، ومتابعة سير العمل بالمستشفى مؤكدًا "أن المستشفى مخصصة 40 سريرا من كامل قوتها لاستقبال حالات كورونا بنسبة إشغال 100% علما بأن عدد الاسره قبل التطوير 420 سريرا وبعد التطوير 560 سريرا، بما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



كما تابع المحافظ، العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كل الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم، والقضاء على قائمة الانتظار الخاصة بالحالات المرضية المشابهة بالمستشفيات الأخرى.