صور.. السياحة تنتهى من ترميم معبد إيزيس بأسوان تمهيدا لافتتاحه

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال الترميم شملت ترميم الأرضيات والعواميد وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش، ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبى، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

وأشار الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن أعمال تطوير الموقع تضمنت تحديد مسار للزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليه.

وأضاف عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن المجلس الأعلى للآثار قام بعمل مجموعة من المجسات والحفائر، شملت منطقة قدس الأقداس بعمق مترين، وصالة المعبد والتى عُثر بها على آوانى فخارية صغيرة، كما تمت أعمال حفائر فى الجانب الشمالى الغربى من فناء المعبد أسفرت عن وجود بعض الجدران من الطوب الأحمر.

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف المعبد عام 1871م، ويبلغ طوله حوالى 19 مترًا، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة إيزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه.