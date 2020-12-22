لتعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر.. تطبيق اتفاقية التجارة بين القاهرة ولندن الأسبوع المقبل

تقرر بدء تطبيق اتفاقية التجارة المصرية البريطانية نهاية الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم.

ووقعت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مطلع شهر ديسمبر الجاري بمقر وزارة الخارجية، إتفاقية تأسيس الشراكة بين البلديّن (إتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، عقب خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، وتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتيّن في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.