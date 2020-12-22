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وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مشروع وحدات بيوجاز منزلية بـ " المنيا".. اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - تقوم نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة محافظة المنيا، وذلك لافتتاح مشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بني حسن مركز أبو قرقاص.

وتستهل وزيرة التضامن الزيارة بلقاء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كما ستبحث خلال الزيارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحث النمو الاقتصادي المستدام.

وستتفقد الوزيرة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة، كما ستقوم مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم الشهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات بيوجاز المنزلية، بالإضافة إلي زيارة موقع تنفيذ المشروع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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