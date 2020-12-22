وزير التعليم العالى يهنئ فاطمة الرزاز لتعيينها نائبا لرئيس الدستورية العليا

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالتهنئة إلى الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، وذلك لتعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 695 لسنة 2020 بتعيين 3 أعضاء جدد بالمحكمة الدستورية العليا.





وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، وفقا لبيان صحفى، عن سعادته لاختيار الدكتورة فاطمة الرزاز لهذا المنصب، الذى جاء بسبب جهودها المستمرة فى خدمة التعليم، ومتمنيا لها خالص النجاح والتوفيق فى أداء مهامها بما يدعم ويحقق مصلحة المواطنين وخدمة الوطن. وأشار الوزير، إلى أن الدكتورة فاطمة الرزاز تعد أول سيدة يتم اختيارها لعضوية المحكمة منذ عام 2012، مما يدل على تميزها وقدرتها على العطاء فى منصبها الجديد.

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