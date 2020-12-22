اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة 16 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن ذلك لأجراء الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال صيانة برافع 2 عكرة، مما يترتب عليه قطع المياه عن المناطق التالية: "المستثمرين الجنوبية- العائلى - المنطقة الصناعية- جاردينيا- لاروا- الإمتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية- النرجس كاملة- اللوتس الأيقونة- إسكان الجامعة الأمريكية- الرحاب 2- مدينتى- التمر حنة- الأندلس- دار مصر الأندلس والقرنفل- أرض الجمعيات- القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة".

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، إنه يوجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة عند الطلب، وبرجاء الاتصال بالرقم 15100 فى حالة احتياج السيارة.