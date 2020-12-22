رئيس جامعة القاهرة: الانتخابات الطلابية تمت بديمقراطية وشفافية

كما أعلنت، وفقا لبيان صحفى، عن عدم اكتمال النصاب القانونى فى كليات: الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والفرقة الأولى بكلية الحقوق، وبالتالى يكون من حق عمداء الكليات التى لم يكتمل فيها النصاب القانونى تعيين أمناء اللجان ومساعديهم وفقًا للائحة الانتخابات الطلابية.
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الانتخابات الطلابية تمت بشكل ديمقراطى وفى إطار من الشفافية منذ انطلاقها، تأكيدًا لقيم وتوجهات جامعة القاهرة فى تصعيد الشباب ومشاركتهم فى كل الفعاليات، وتأهيلهم للمساهمة فى النهوض بالوطن.
ومن المقرر أن تجرى اليوم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات التى اكتمل النصاب القانونى فيها، وتجرى غدًا الأربعاء 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.
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