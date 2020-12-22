الأمم المتحدة تعتمد 4 فبرابر يوما دوليا للأخوة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الخامسة والسبعين، ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير يوما دوليا للأخوة الإنسانية، داعية جميع الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات المجتمع المدنى الحكومية والغير حكومية، للاحتفال به بدءا من العام المقبل 2021، من خلال حشد جهود المجتمع الدولى لتعزيز ثقافة السلام والاندماج والتفاهم والتضامن، فى هذا اليوم من كل عام.





وأحاطت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الدول الأعضاء بجهود الرمزين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، فى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات التى توجت بتوقيع الوثيقة التاريخية.

ونص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن اعتماد الرابع من فبراير من كل عام "يوما دوليا للأخوة الإنسانية" يأتى فى إطار سياسات المنظمة الدولية وقراراتها التى تدعو إلى التقارب بين الثقافات والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والكراهية، وإيمانا بالمساهمات القيمة التى يقدمها الحوار بين مختلف الثقافات والأديان فى زيادة الوعى بالقيم المشتركة جميع البشر، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام والتفاهم بين الجميع على كافة الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.

من جهته، عبر المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، عن سعادته بهذا القرار التاريخى، الذى يمثل اعترافا أمميا بجهود الإمام الطيب والبابا فرنسيس ودعما للمجهودات التى تبذلها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، ودعم صادق من صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد، -راعي الوثيقة منذ إطلاقها-، موجها الشكر نيابة عن أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لجمهورية مصر العربية ولدولة الإمارات العربية المتحدة لجهودهما الدبلوماسية فى تحقيق هذا المنجز الجديد للإنسانية، وبدعم كبير من أشقائهم فى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وعدد من دول العالم الإسلامى.

كما وجه الشكر لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الذين أيدوا القرار، مؤكدا أن هذا القرار يمثل دعما للجنة العليا للأخوة الإنسانية ولكل محبى السلام فى مواصلة الجهود والمبادرات من أجل تحقيق أهداف ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، ويجعل من الأخوة الإنسانية قضية ومسؤولية عالمية.