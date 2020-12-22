صور.. رئيس دمياط الجديدة يتابع تنفيذ موقف سيارات الأجرة الجديد

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ الموقف الغربى لسيارات الأجرة شمال جامعة دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.





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