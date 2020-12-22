معرض خيرى للملابس الجاهزة بجامعة الإسكندرية

وقالت الدكتورة مها أمين، عميد الكلية، وفقا لبيان صحفى، إن المعرض يأتى فى إطار حرص الكلية على القيام بدورها المجتمعى، وتقديم جميع سبل الدعم والرعاية الاجتماعية للطالبات.
وأضافت عميد كلية التربية الرياضية، أن المعرض يضم مجموعة من الملابس الجاهزة والشنط والأحذية، والتى تتميز بجودة عالية يجرى تقديمها للطالبات غير القادرات بشكل مجانى.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين زيدان، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية تسعى لخدمة المجتمع وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الطالبات والعاملين.
حضر افتتاح المعرض وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.
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