سفير موريتانيا يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمى

جدة - نرمين السيد - والتقى السفير الموريتانى، وفقا لبيان صحفى لجامعة الإسكندرية، بالدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور المختار الجيلانى، الملحق الثقافى بالسفارة الموريتانية، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الإفريقية.

وأكد السفير، حرص طلاب بلاده على الدراسة بالجامعات المصرية ولاسيما جامعة الإسكندرية، نظرا لتميزها ببنية أكاديمية متميزة تتفرد بها عن نظراءها.

وأعرب سفير موريتانيا، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون، واستيعاب عدد أكبر من الطلاب الموريتانيين الراغبين فى الدراسة بجامعة الإسكندرية.

على الجانب الآخر، أكد رئيس جامعة الإسكندرية، على عمق العلاقات المصرية الموريتانية لاسيما فى مجال التعليم العالى، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.

ورحب قنصوه، باستقبال طلاب من موريتانيا للدراسة بجميع التخصصات بجامعة الإسكندرية باللغة العربية واللغة الفرنسية، فضلا عن مناقشة زيادة المنح الدراسية للطلاب الموريتانيين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

ناقش الجانبان خلال اللقاء الصعوبات التى تواجه الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعة وسبل تذليل جميع الصعوبات التى تواجههم.