الأرصاد ترد على الجدل: اطمئنوا لا انخفاض في درجات الحرارة حتى رأس السنة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة مستمرة منذ الأسبوع الماضي، وتكون كثيفة على بعض المناطق والطرق، حيث تكون الرؤية محدودة في بعض الطرق ومعقولة في بعض الآخر.

وردت مسئولة هيئة الأرصاد على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة الطقس السيئ مع انخفاض درجات الحرارة، مطمئنة المواطنين بعدم وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة حتى بداية العام الجديد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أن بعض المناطق تصل فيها الرؤية إلى أقل من 1000 متر ولذا يجب القيادة بهدوء خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، مؤكدة أن الجو لا زال دافئا في ثاني أيام فصل الشتاء، ودرجات الحرارة في المعدلات الطبيعية.

وأشارت إلى أن هناك استقرار في الأحوال الجوية على مدار الأيام المقبلة، والرياح ستكون معتدلة على معظم المناطق، متوقعة سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري حتى الخميس المقبل.