وأوضح محمد عبد العاطى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة، ومنها منظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة لـ 408 مخازن على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الدقيقة لـ 450 مستخدما على مستوى جميع جهات الوزارة.
جدير بالذكر أنه وفي ضوء مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها، كما تم وبمجهودات مهندسى الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة"، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في إطار التحول لـ الرقمنة.. وزير الري يُكرم عددا من مسئولى المخازن بهيئة الصرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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