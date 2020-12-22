وزيرة البيئة: افتتاح وحدات بيوجاز بالمنيا يحقق البعد الوطنى للتنمية

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بنى حسن بالمنيا بواقع 60 وحدة من الروث الحيوانات، بحضور أسامة القاضى، محافظ المنيا، وإيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسفير الكندى بالقاهرة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى، ورئيس جامعة المنيا، وقادة العمل البيئى والمجتمعى والشباب وممثلى المجتمع المدنى.





ويأتى المشروع فى إطار مساهمة وزارة البيئة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا، ومذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة وبنك الكويت الوطنى ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا من روث الحيوانات بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، وتم الاستلام النهائى لها بعد انتهاء إنشائها واجراء المتابعة الدورية لها للتأكد من استدامة المشروع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يعد نموذجا للمشروعات التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الربط بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويحقق البعد الوطنى والدولى للتنمية حيث توفر وحدات البيوجاز المنزلية مصدرا للطاقة الجديدة المتجددة الآمنة للاستهلاك المنزلى، وتوفير فرص عمل جديدة خضراء من خلال تدريب المهندسين من شباب الخريجين وفنيين على تكنولوجيا الطاقة الحيوية وإنشاء شركات من رواد الأعمال للعمل على تنفيذ وإنشاء وحدات بيوجاز منزلية، بالإضافة إلى تحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى الفقيرة من خلال التخلص الآمن من مخلفات روث الحيوانات والمخلفات الزراعية، والعمل على تطوير نظم المعالجة والتخلص من المخلفات الحيوانية وانتاج وقود نظيف.

أشارت وزيرة البيئة إلى العائد الاقتصادى من المشروع والمتمثل فى الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوانات فى توفير مصدر مستدام للطاقة، فتنتج الوحدة ما يعادل 2 انبوبة بوتاجاز منزلى شهريا ويوفر تكلفة التخلص من تلك المخلفات، كما تنتج 100 لتر سماد عضوى يوميا تكفى تسميد 2 فدان مما يزيد الفرص التصديرية للمزروعات لاعتمادها على الزراعة العضوية، بالاضافة إلى إنشاء عدد 6 شركات متخصصة فى مجال الطاقة الحيوية.

وأوضحت ياسمين فؤاد أنه تم توفير المناخ الداعم لتنفيذ المشروع من خلال عقد ورش عمل بالقرية قبل التنفيذ لتعريف الأهالى بتكنولوجيا البيوجاز وتشجيعهم على استخدامها للاستفادة من المخلفات الريفية فى انتاج طاقة وسماد، ونعمل على نشر تلك التكنولوجيا فى قرى أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المؤسسات الدولية كمنظمة العمل الدولية وبنوك التنمية كبنك الكويت الوطنى شركاء أساسيون فى التنمية من خلال التعاون المثمر والبناء الذى يسعى لتحقيق التنمية المستدامة من أجل مصلحة الأجيال المقبلة.

وتتضمن فعاليات الافتتاح تقديم عرض مبسط للمشروع وتسليم شهادات للمهندسين والفنيين المتدربين فى المشروع، وزيارة ميدانية للوحدات.