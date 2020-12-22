صور.. الهيئة الإنجيلية تطلق مبادرات لمساعدة 2100 أسرة متضررة من كورونا

جدة - نرمين السيد - تستهدف المبادرات 2100 أسرة من الأكثر احتياجًا وتضررًا بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، وتأتى كمرحلة أولى من تنفيذ مشروع "نحو مجتمعات ومنظمات مجتمع مدنى مرنة فى مصر"، وتساهم فى تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، ودعم تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الدولة.

وتساهم المبادرات فى توزيع حقائب تحتوى على مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس مثل "الكلور- الكحول- الصابون– الخل– الكمامات"، بجانب تقديم التوعية بالممارسات والسلوكيات التى يجب اتباعها خلال هذه الفترة والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تساهم فى التكيف والتعايش الآمن مع هذه الأزمة لحين تجاوزها.

وتتضمن المرحلة الثانية للمبادرات مع بداية 2021، العمل فى 3 محافظات من صعيد مصر "بنى سويف– المنيا– سوهاج"، والتى تستهدف الفئات النوعية التى تأثرت سلبيًّا من تفشى فيرس كورونا، وتقديم حزم متكاملة من الخدمات التى من شأنها تخفيف الأعباء وتحسين أوضاعهم المعيشية فى ظل هذه الأزمة.

ومن المخطط العمل مع "الأشخاص ذوى الإعاقة – العمالة غير المنتظمة– صغار المزارعين– كبار السن الذين يعانون من أمراض مختلفة– المرأة المعيلة"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 17 جمعية على المستوى المحلى.