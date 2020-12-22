التنمية المحلية: دورات للشباب بمراكز التدريب منتصف يناير

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة في مجالات الاثاث والنجارة والجلود والاحذية والملابس الجاهزة، منتصف يناير المقبل.





ووفق بيان، اليوم الثلاثاء، أوضح محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 3 أشهر وينفذ فى 10 محافظات هى الإسماعيلية وأسيوط والأقصر والوادى الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والغربية بتكلفة 540 ألف جنيه، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال البرنامج التدريبى، حفاظاً على صحة المتدربين وقال انه تم التنسيق مع المحافظات المشار إليها ورصد احتياجاتهم التدريبية واعداد الشباب التى سيتم تدريبهم والحرف التى يتم التدريب عليها وأسماء الوحدات والمراكزالتدريبية الموجودة بها لتحقيق أقصى استفادة من التدريب.

وأشار شعراوى، إلى قيام 9 محافظات أخرى هى مطروح وجنوب سيناء وبنى سويف والدقهلية وقنا ودمياط والمنوفية والقليوبية والمنيا باستكمال دورات تأهيل الشباب والفتيات على الصناعات الحرفية، والتى تم ادراج اعتمادات مالية لها خلال العام المالى السابق ولم يتم تنفيذها بسبب فيروس كورونا.