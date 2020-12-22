محافظ الفيوم يوجه بإعداد خطط تنموية باحتياجات قرى أطسا ويوسف الصديق

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعين موسعين مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى، ومسؤولى أملاك الدولة بالوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، وبحث آليات الإسراع فى معدلات العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائى للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، المستشار الاقتصادى للمحافظة.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعين ناقشا أوجه ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة بكل مركز من المراكز، وتقسيمها من حيث الجدية وعدم الجدية، وما تم إرسالة إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصه، وعدد الملفات التى وافقت عليها لجان البت، والعقود التى تم إبرامها حتى الآن، وشدد المحافظ على ضرورة استرداد كل أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بتقديم طلبات لتقنينها، أو تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، وكذلك الطلبات غير الجادة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المسئولين عن إرسال طلبات التقنين إلى المساحة العسكرية غير مستوفاة للشروط.

كما أكد الأنصارى ضرورة التحرك السريع والجاد فى التعامل مع ملف التقنين، مشيرا أنه يحق للمواطن التقدم بتظلم خلال 15 يوما من انتهاء البت، كما يحق للمحافظة الحق فى استرداد الأرض بعد مرور 15 يوما أخرى حال عدم الالتزام بالشروط، مؤكدا أن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية فى ملف التقنين، وللوحدات المحلية الأولوية فى الحصول على أراضى أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها تخدم جموع المواطنين.

واستعرض محافظ الفيوم، معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والمستهدف خلال الفترة القادمة بكل مركز من المراكز، مطالبا رؤساء المدن والوحدات القروية ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات الآداء والانتهاء من هذا الملف فى أسرع وقت، مشددا على تحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة وعددها 9 آلاف طلب، إلى عقود أو أراضى تم استردادها بالفعل من غير الجادين، كما شدد على عدم تأجيل أى ملف، وسرعة البت فى التظلمات المقدمة من المنتفعين، وسرعة إجراء المعاينات للطلبات المقدمة.

ولفت محافظ الفيوم، خلال الاجتماعين، إلى شمول المبادرة الرئاسية لتطوير الـ1000 قرية والتى سيتم إطلاقها قريبا، لقرى مركزى يوسف الصديق واطسا، موجها رؤساء قرى المركزين بوضع خطط تنموية شاملة توضح جميع احتياجات القرى وتوابعها من الخدمات، مع ضرورة أن تكون بمؤشرات تنموية واضحة ودقيقة وحقيقية على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل خلال الأسبوع المقبل للتعريف بجميع جوانب هذه المبادرة.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والقرى، بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا، خصوصا بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الممارسات الخاطئة والتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية يتسبب فى تفاقم الأزمة وارتفاع عدد الاصابات.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والقرى، بإعداد حصر دقيق بالأماكن التى سيتم استثناءها من قرار غلق الورش بمواعيد الحظر، موجها باقتصار هذه الورش على ورش الميكانيكا وصيانة الكاوتش حرصا على سلامة المواطنين ليلاً، مع مراعاة أن تكون هذه الورش بالشوارع والطرق الرئيسية وبعيداً عن الكتلة السكنية.

ومن جانبه، استعرض نائب المحافظ خلال الاجتماعين، عددا من الملفات الهامة، منها التنسيق مع عدد من البنوك لزيادة عدد ماكينات الصرف الآلى للتيسير على المواطنين، وعروض عدد من شركات المحمول لتنفيذ محطات جديدة لتحسين مستوى الخدمة، وتكليف رؤساء القرى والمدن بسرعة إرسال تقرير حول رخص المبانى التى تم إصدارها منذ عام 2014 حتى الآن حتى يتسنى إعادة فحصها، وكذلك حصر عمال النظافة والسائقين، وعدد معدات النظافة، وكميات القمامة التى يتم رفعها، حتى يتسنى دراسة مدى إمكانية تأسيس شركة للنظافة بالمحافظة أو الاكتفاء بدعم مجالس المدن فى هذا الشأن.