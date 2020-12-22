إنشاء معمل للهندسة العكسية فى جامعة الإسكندرية بتكلفة 9 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مع الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، لتنفيذ مشروع بناء معمل الهندسة العكسية لتصنيع قطع الغيار، وذلك بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى بتكلفة 9 ملايين جنيه.





وأوضح قنصوه، إن معمل الهندسة العكسية يعد حجر الأساس فى تصنيع قطع الغيار التي تستخدم فى الصناعات الثقيلة وصناعة الغزل والنسيج، فضلا عن خدمة الصناعات المتعلقة بالمجال البحرى، بما يسهم فى مواكبة استراتيجية الدولة 2030 لتطوير الصناعات الهندسية. ومن جانبه، أشار عميد كلية الهندسة، إلى أن المشروع ينفذه مجموعة من الأساتذة فى مجال علوم المواد وهندسة التصنيع من بينهم الدكتور محمد عبد المنعم المدرس بقسم هندسة الإنتاج، والدكتور شيرويت الغلمى القائم بأعمال رئيس قسم هندسة الغزل والنسيج. يذكر أن المشروع ينفذ بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية، وإحدى شركات الحديد والصلب.

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