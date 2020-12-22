صور.. القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية فى الخدمات الطبية

جدير بالذكر، أن المؤتمر الأفروآسيوى أقيم تحت رعاية الاتحاد الإفريقى الآسيوى والذى أنشئ عام 1964 وهو أحد المنظمات الإقليمية المسجلة فى الأمم المتحدة ويشارك فى عضويته أكثر من خمسين دولة على المستوى الإفريقى والآسيوى، ويهدف إلى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية بالإضافة إلى تعميق التواصل والتعاون بين مقدمى الرعاية الصحية وخبراء المهن الصحية والطبية وهيئات الرعاية الصحية للدول الأعضاء.
وجاءت النتيجة النهائية فى المسابقة تتويجاً للمنظومة الطبية المتكاملة التى يشملها المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الذى يقدم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للعسكريين والمدنيين للمصريين ولجميع الجنسيات وفقاً لأحدث المنظومات الطبية العالمية، كذلك المستشفى الجوى التخصصى والتى تعد من أحدث المستشفيات المتكاملة فى الشرق الأوسط، والتى تعد صرحاً طبياً يعمل به نخبة من أفضل الأطباء فى مختلف التخصصات.
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للحفاظ على الريادة والمكانة الراقية التى وصلت إليها المنظومة الطبية العسكرية، وبما يسهم فى تنشيط السياحة العلاجية من خلال منظومة طبية متطورة تلبى الاحتياجات التى تحتاج إلى طرق علاجية مبتكرة.
حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية والذى تم تكريمه كشخصية العام على هامش فعاليات المؤتمر، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد من المتخصصين فى مجال الرعاية الصحية والطبية.
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