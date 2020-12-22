أمانة النواب تستقبل أعضاء قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

جدة - نرمين السيد - بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فى استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعى الثانى 2021/2026 لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب.





وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، فى استقبال النواب الجدد وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لتحقيق التباعد الاجتماعى حرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين.

وأكد المستشار فوزى أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، فأن الأمانة العامة للمجلس أعدت خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية.

ووضعت الأمانة العامة جدولًا لاستقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردى، حيث سيكون استقبال أعضاء المجلس بنظام القائمة اليوم لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي 100 نائب، والأربعاء23 ديسمبر سيكون لنواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى 100 نائب.

ولفتت الأمانة إلى أن الخميس 24 ديسمبر سيكون لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى 84 نائبا.

ونوهت إلى أن أعضاء المجلس بالنظام الفردى سيتم استقبالهم، على أن يكون يوم الأحد 27 ديسمبر لنواب 5 محافظات وهى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى 90 نائبا.

وأضافت أن يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر سيكون لنواب 10 محافظات، هى: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ، بإجمالى 108 نواب، على أن يكون الثلاثاء 29 ديسمبر لنواب 12محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء بإجمالى 86 نائبا.