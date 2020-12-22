القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية الأكثر ابتكاراً فى 2020

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة الطبية والرعاية الصحية المتطورة، والتى تتواكب مع المعايير العالمية، حصل كلاً من المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، والمستشفى الجوى التخصصى، على الجائزة الذهبية فى مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر ابتكاراً لعام 2020، وذلك فى المسابقة التى تم تنظيمها بالمؤتمر الأفروآسيوى فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية، بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات الطبية المتخصصة فى ذلك المجال .

جدير بالذكر، أن المؤتمر الأفروآسيوى أقيم تحت رعاية الإتحاد الأفريقى الآسيوى، والذى قد أنشىء عام 1964 وهو أحد المنظمات الإقليمية المسجلة فى الأمم المتحدة، ويشارك فى عضويته أكثر من خمسين دولة على المستوى الأفريقى والآسيوى، ويهدف إلى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعميق التواصل والتعاون بين مقدمى الرعاية الصحية، وخبراء المهن الصحية والطبية، وهيئات الرعاية الصحية للدول الأعضاء.

وجاءت النتيجة النهائية فى المسابقة، تتويجاً للمنظومة الطبية المتكاملة التى يشملها المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الذى يقدم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للعسكريين والمدنيين للمصريين ولجميع الجنسيات، وفقاً لأحدث المنظومات الطبية العالمية، كذلك المستشفى الجوى التخصصى، والتى تعد من أحدث المستشفيات المتكاملة فى الشرق الأوسط، والتى تعد صرحاً طبياً يعمل به نخبة من أفضل الأطباء فى مختلف التخصصات.

يأتى ذلك، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، للحفاظ على الريادة والمكانة الراقية التى وصلت إليها المنظومة الطبية العسكرية، وبما يسهم فى تنشيط السياحة العلاجية، من خلال منظومة طبية متطورة تلبى كافة الاحتياجات التى تحتاج إلى طرق علاجية مبتكرة.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى تم تكريمه كشخصية العام على هامش فعاليات المؤتمر، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد من المتخصصين فى مجال الرعاية الصحية والطبية .