محمود شعراوى : تنفيذ دورات على الصناعات الحرفية منتصف يناير 2021

فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزيرالتنمية المحلية لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الاعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات ... تبدأ وزارة التنمية المحلية منتصف يناير 2021 تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة في مجالات الاثاث والنجارة والجلود والاحذية والملابس الجاهزة .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 3 أشهر وينفذ في 10 محافظات هي الاسماعيلية واسيوط والاقصر والوادى الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والغربية بتكلفة 540 ألف جنيه مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال البرنامج التدريبي وذلك حفاظاً على صحة المتدربين وقال انه تم التنسيق مع المحافظات المشار إليها ورصد احتياجاتهم التدريبية واعداد الشباب التى سيتم تدريبهم والحرف التى يتم التدريب عليها وأسماء الوحدات والمراكزالتدريبية الموجودة بها وذلك لتحقيق أقصي استفادة من التدريب

وأشاراللواء شعراوى الى قيام 9 محافظات أخرى هى مطروح وجنوب سيناء وبنى سويف والدقهلية وقنا ودمياط والمنوفية والقليوبية والمنيا باستكمال دورات تأهيل الشباب والفتيات على الصناعات الحرفية والتى تم ادراج اعتمادات مالية لها خلال العام المالى السابق ولم يتم تنفيذها بسبب فيروس كورونا .

وأكد اللواء شعراوى انه يمكن للشباب الذى يتم تدريبه بدء مشروع صغير فى ذات مجال التدريب من خلال الحصول على قروض عن طريق برنامج ( مشروعك ) أو صندوق التنمية المحلية بما يتيحه من فرص اقراض ميسرة وسريعة للراغبين وتوفير فرص عمل للشباب و المرأة.

وطالب اللواء محمود شعراوى الشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبي للصناعات الحرفية بالتواصل مع ادارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والاستفادة من الدورات فى خلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة وسد الفجوة فى سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف اليها الوزارة بعمل التدريب التحويلى للشباب .

وأضاف الوزير أنه يجرى العمل حالياً على تطوير عمل المراكز الحرفية التابعة للوزارة بالمحافظات وتحديد المؤشرات الايجابية والسلبية للدورات السابقة التى نظمتها الوزارة لأخذها فى الاعتبار عند تنفيذ الدورات الحرفية الجديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب ولتكون هذه الدورات جاذبة للشباب والفتيات لخلق فرص عمل مناسبة لهم .