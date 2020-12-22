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وسبق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أعلنت نهاية شهر نوفمبر الماضي في بيان لها أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، وحمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 ولمدة شهر وهو ما يعني أن احتفالات قداس عيد الميلاد المقرر له 6 يناير والاحتفالات الرسمية والاستقبالات المقررة في 7 يناير تدخل في الفترة الزمنية التى يتم فيها الإجراءات الاحترازية الجديدة، وهو ما يؤكد أيضا صعوبة إقامة القداسات والاحتفالات كما هو متبع في الأعياد السابقة.
وتضمنت القرارات التى سبق الإعلان عنها تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة الخدمية، إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، فضلا عن تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية.
كذلك تضمنت القرارت إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، مع إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع، كما يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني، ويسمح بإتمام سري المعمودية والميرون، بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد)، كما تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25٪.
وشدّد البيان على ضرورة التزام الآباء الكهنة الموقرين والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة، أما بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. الكنيسة الأرثوذكسية تتجه إلى إلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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