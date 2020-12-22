تجري نقابة المحامين عملية تطهير شاملة لمبنى النقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا. وأعلنت النقابة في بيان، الثلاثاء، أنه "نظرًا لظهور عدة حالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد بين بعض أعضاء المجلس والعاملين فسيجرى اليوم تطهير النقابة تطهيرًا شاملًا، لذا فيمنع دخول النقابة اليوم إلا على العاملين وأعضاء المجلس مع وجوب اتباع الجميع للتعليمات الاحترازية بكل دقة، لاسيما ارتداء الكمامات وحفظ المسافات وعدم المصافحة باليد، وقى الله الجميع شر هذا الوباء اللعين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات لتعقيم مبنى "المحامين" بعد إصابة عدد من مجلس النقابة والعاملين بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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