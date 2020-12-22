البابا تواضروس يعزي الأنبا ميخائيل في رحيل القمص سوريال فهمي

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ولمجمع كهنة القطاع في نياحة شيخ كهنة كنائس قطاع القبة الأب القمص سوريال فهمي، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص سوريال فهمي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية وشيخ كهنة كنائس قطاع القبة عن عمر قارب الثمانين سنة، قضى منها أكثر من اثنتين وخمسين سنة في الخدمة الكهنوتية.

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ولد الأب الراحل القمص سوريال فهمي يوم ١٩ مايو ١٩٤١ وسيم كاهنًا يوم ١٢ أبريل ١٩٦٨ ونال رتبة القمصية في ١٤ نوفمبر ١٩٧٥.

ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه ظهر اليوم بكنيسته، وستقتصر المشاركة في الصلوات على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح أمس وفدًا من طلبة كلية القادة والأركان.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن الوفد ضم طلابا من دول مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان والإمارات العربية المتحدة وتنزانيا ولبنان والعراق.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بالزائرين وألقى كلمة عليهم، وأجاب على مجموعة من الأسئلة التى وجهت إليه، كما تم التقاط الصور التذكارية بالمقر البابوي.

وفي سياق اخر، احتفل دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، بانضمام راهب جديد لمجمع رهبانه، بعد أن اجتاز فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير.

كما احتفل الدير بسيامة اثنين من الآباء الرهبان في درجة القسيسية وقبول طالب رهبنة جديد لبدء فترة الاختبار الرهباني المقررة.

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم عقب انتهاء تسبحة نصف الليل وصلوات الرهبنة، وتولى خدمة الصلوات نيافة الأنبا بيمن أسقف إيبارشية نقادة وقوص ورئيس الدير وشاركه نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الى جانب مجمع رهبان الدير وعدد من كهنة الإيبارشية.